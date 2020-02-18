وصال فارس.. فنانة صاعدة تسعى إلى فرض اسمها في الساحة- فيديو

أصدرت المغنية الصاعدة، وصال فارس، أغنية جديدة، بعنوان “زي العيون”، نالت في ظرف وجيز نصف مليون مشاهدة على موقع يوتوب.
وحلت وصال ضيفة على “اليوم 24″، للحديث عن آخر أعمالها، وتقريب الجمهور منها أكثر.
وتحدثت وصال عن بدايتها في الغناء، وسبب توجهها للأغنية الشرقية في عملها الأخير، إضافة إلى أنها كشفت عن جزء من حياتها الشخصية، خصوصا في الجانب الدراسي.
وأكدت وصال أنها تسعى إلى فرض اسمها في الساحة الفنية، على الرغم من الزخم الواقع فيها حاليا، موضحة أنها ضد الصراعات بين الفنانين، خصوصا على مواقع التواصل.
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