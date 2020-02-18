البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ111 مرشحا للهجرة في عرض المتوسط

رغم الإجراءات التي يتخذها المغرب، لا زالت قوارب الهجرة غير الشرعية تعبر مياه المتوسط نحو أوروبا.

وقال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، إن البحرية الملكية قدمت المساعدة لـ111 مرشحا للهجرة غير الشرعية بالمتوسط، غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 22 امرأة وقاصرين، واجهوا صعوبات على متن قوارب مطاطية وتقليدية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كان البعض منهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يعودوا سالمين إلى موانئ طنجة والناظور والحسيمة.

وتأتي عملية المساعدة الجديدة، بعد أيام قليلة من تدخل خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية، في عملية ضخمة، مكنت من توقيف 210 مرشحين للهجرة غير الشرعية، من بينهم 8 مغاربة، كانوا على متن قارب تقليدي.