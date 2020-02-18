مؤسسة خدمات مصرفية عالمية عازمة على إلغاء 35 ألف وظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وكالة أنباء بلومبيرغ الدولية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC)، عازمة على إلغاء 35 ألف وظيفة أو 15% من حقيبة وظائفها الحالية حول العالم، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وقال مدير عام المجموعة بالوكالة، نويل كوين، إن عدد الوظائف التي يريد البنك الإبقاء عليها حول العالم بعد 3 سنوات 200 ألف وظيفة مقارنة مع 235 ألفًا في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك، وسط ضغوطات تواجهها الكيانات المصرفية حول العالم، والتي تتجه تدريجيا نحو التكتل، لأسباب مرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، وأخرى لها علاقة بتطور أدوات التكنولوجية المصرفية.

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وهبط صافي أرباح المجموعة في 2019 بنسبة 53% إلى 6 مليارات دولار، ليكون سببًا رئيسا في خفض النفقات الجارية عبر تسريح آلاف الوظائف.

ويستهدف البنك الذي يتخذ من لندن مقرًا له، تخفيضات في التكاليف تبلغ 4.5 مليارات دولار في الوحدات ذات الأداء الضعيف في الولايات المتحدة وأوروبا.

في غضون ذلك، ستسرع المجموعة من استثماراتها في آسيا، حيث يجني البنك الجزء الأكبر من أرباحه، لكنه يواجه مخاطر من احتجاجات هونج كونج، وتفشي فيروس كورونا في الصين.