شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة توجه الشكر للسعودية والإمارات على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 صورة ارشيفية Advertisements أعربت الأمم المتحدة عن شكرها للسعودية والإمارات على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن.

وأضافت الأمم المتحدة، أن "الحوثيون يتدخلون في أعمال المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرتهم". وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود "عراقيل عدة تواجهها أعمال الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين".

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