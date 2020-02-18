شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. غارات التحالف بالجوف تكبد مليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والمعدات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 خسرت مليشيا الحوثي، عددا من عناصرها وعتادها جراء غارات نفذها طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية في محافظة الجوف.

Advertisements وأضافت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات تجمعات وآليات قتالية تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المحزمات جنوبي غرب الجوف. وقالت المصادر، إن المليشيات تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات إثر الغارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. غارات التحالف بالجوف تكبد مليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والمعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.