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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن تعاطفه مع الصين في مواجهة أزمة كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن تعاطفه مع دولة الصين في مواجهة أزمة فيروس كورونا، كما أعرب عن تعاطفه مع ضحايا الوباء.
وقالت متحدثة باسم مكتب جونسون إن رئيس الوزراء البريطاني تحدث هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وأعرب عن تعاطفه مع الصين في أزمتها الحالية.
وأضافت المتحدثة أن "جونسون عبر عن تعاطفه مع ضحايا تفشي فيروس كورونا في الصين، لقد شكر الرئيس شي بريطانيا على دعمها ورحب على وجه الخصوص بالتبرع بالمعدات الطبية الحيوية للصين".
وتابعت أن "جونسون وبينغ أكدا أهمية العلاقة بين بريطانيا والصين وضرورة التعاون في مجموعة من القضايا بما في ذلك تعزيز الشراكة الاقتصادية".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن تفشي "كورونا" يمثل أزمة كبيرة لكن يمكن التحكم بها.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في اتخاذ الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في وقت قاربت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين 1900 شخص.
وارتفع بموازاة ذلك عدد الإصابات في الصين القارية إلى 72 ألفا و300 شخص، وإلى 900 في نحو 30 دولة أخرى في العالم.
رغم هذه الأرقام فإن منظمة الصحة العالمية سعت إلى الطمأنة، مؤكدة أنه خارج مقاطعة هوباي في وسط الصين لم يصب فيروس كوفيد-19 إلا نسبة صغيرة جدا من السكان، ويبلغ معدل وفياته حتى الساعة نحو 2% فقط.
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