شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة في سماء الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 تمكنت القوات المشتركة من اسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة تمكنت من إسقاط طائرة مفخخة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء المديرية. Advertisements حيث قام الجنود بإستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها بنجاح هذا. وتصدت اليوم القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقع القوات في الدريهمي وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقط العشرات من عناصرها، ياتي ذلك في إطار التعصيد العسكري للمليشيات وخروقاتها للهدنة الأممية.

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