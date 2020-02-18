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شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول نمساوي: دول الاتحاد الأوروبي ترى أن تركيا لا تمتثل لمتطلبات الاتحاد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
أكد مسؤول نمساوي، أن "دول الاتحاد ترى أن تركيا لا تمتثل لمتطلبات الاتحاد".
وقال وزير المالية النمساوي جيرنوت بلومل، الثلاثاء، إنه أمام تركيا حتى نهاية العام للامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية الضريبية، وإلا ستتم إضافتها إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي يتم فرض عقوبات مالية عليها.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بلومل القول اليوم، قبل اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن دول الاتحاد ترى أن تركيا لا تمتثل لمتطلبات الاتحاد. وإنها قررت إمهال أنقرة حتى نهاية العام للامتثال للقواعد.
وتتضمن القواعد اتفاقيات ثنائية للتبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومن بينها قبرص.
وقال بلومل: "إذا ما استمرت تركيا في انتهاك القواعد فسنطالب بوضعها على القائمة السوداء".
كان الاتحاد الأوروبي تبنى في نهاية 2019 قائمة بعقوبات يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء ضد الدول المدرجة على القائمة السوداء.
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