قتلى جراء مواجهات مسلحة بين قيادات حوثية في العود شرق إب 

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مواجهات مسلحة اندلعت بين قيادات حوثية في العود شرق المحافظة.



وأضافت مصادر محلية، أن خلافات نشبت بين قيادات حوثية في منطقة العود، بمديرية النادرة شرق تطورت إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي.

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وتحدثت المصادر، أن المواجهات اندلعت بين مجاميع مسلحة تتبع القيادي الحوثي "أبو قيس المراني" من محافظة صعدة وأخرى بقيادة المدعو "علي الشامي" المكنى بـ"أبي سفيان"، من مديرية السدة بمحافظة إب.

وتأتي هذه المواجهات في ظل صراع محتدم بمحافظة إب، بين القيادات الحوثية القادمة من محافظات شمال الشمال، والقيادات المحلية، على الاتاوات والجبايات المالية وصراع النفوذ، وسقط فيها قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية بارزة.