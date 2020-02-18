شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الرئيس الأفغاني الحالي بالانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أفغانستان فوز الرئيس الحالي أشرف غني في انتخابات رئاسية متنازع عليها جرت قبل حوالي خمسة أشهر، وهي نتيجة قد تشعل فتيل اضطرابات جديدة وسط اتهامات بالاحتيال وآمال في التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع مقاتلي طالبان.

وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان اليوم الثلاثاء إن غني فاز بنسبة 50.64 في المئة من الأصوات بينما حصل نائبه السابق ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله على المركز الثاني بنسبة 39.52 في المئة.

وكانت المفوضية أعلنت "النتائج الأولية" في ديسمبر كانون الأول والتي فاز فيها غني، وهو مسؤول سابق بالبنك الدولي، ليعاد انتخابه بفارق ضئيل لكن عبد الله عبد الله رفض النتيجة ووصفها بأنها مزورة ودعا إلى مراجعة كاملة. ورفض غني تلك المزاعم.