شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي وإصابة إثنين آخرين إثر انفجار فى باكستان والان نبدء بالتفاصيل
لقي أحد رجال الشرطة الباكستانية مصرعه، وأصيب اثنان آخران جراء انفجار استهدف اليوم سيارة للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.
وأوضح مسؤول أمني أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، واستهدف سيارة للشرطة كانت مأمورة بحماية فريق لبرنامج التطعيم ضد شلل الأطفال في المنطقة.
وأضاف أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.
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