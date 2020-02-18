شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق جولة ثانية من محادثات "5+5" في جنيف والان نبدء بالتفاصيل

بدأت اليوم في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة جولة ثانية من المحادثات العسكرية الليبية غير المباشرة 5+5 ، التي تضم 5 من كبار العسكريين الليبيين من طرفي الأزمة الليبية .

وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة فِي مؤتمر صحفي أن هذه المحادثات ستناقش تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومصير الأسلحة الثقيلة، ومصير المقاتلين غير النظاميين، ومن يقوم بدور الشرطة الليبية، ودور الأمم المتحدة والأطراف الأخرى في تنظيم الأوضاع في ليبيا وتحويلها من حالة القتال إلى الحالة المدنية .

وقال سلامة إن الهدنة في ليبيا تتعرض للعديد من الخروقات ، داعيًا الأطراف الدولية إلى ممارسة الضغط لاحترام الهدنة .

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وأوضح أن حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا يتعرض أيضا للانتهاك، حيث تصل أنواع مختلفة من السلاح إلى ليبيا وكذلك يصل إلى المرتزقة .

وأعرب عن ترحيب الأمم المتحدة بمشاركة الأطراف الدولية في مراقبة حظر السلاح في ليبيا، والترحيب ببدء الاتحاد الأوربي مهمة بحرية وجوية لمنع وصول المزيد من الأسلحة إلى ليبيا .

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستبدأ خلال الساعات القادمة في إرسال الدعوات للأطراف الدولية التي ستشارك في مفاوضات المسار السياسي الليبي، التي ستبدأ في جنيف في 26 فبراير الجاري .