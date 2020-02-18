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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمة الكويتي" يرفض العفو عن "مقتحمي المجلس" والان نبدء بالتفاصيل
كما رفض المجلس اقتراح العفو عن "خلية العبدلي" التي تم القبض عليها عام 2015، ورفض المجلس أيضًا مقترح العفو عن النائب السابق "عبد الحميد دشتي" الذي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن لمدة 65 عام.
وتشابك عدد من النواب في جلسة اليوم بسبب "العفو الشامل " حيث قام النائب محمد المطير بالاشتباك بالأيدي مع النائب خليل أبل.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة صباح اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وعلى جدول أعمالها رسالتان و60 تقريرا للجان برلمانية.
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