الصحة العالمية: فيروس كورونا انتقل من إنسان لآخر في 12 دولة غير الصين

وأضاف أدهانوم: "خلال الوقت الراهن، لا نملك البيانات الكافية حول الحالات خارج الصين لإجراء مقارنة ذات معنى بشأن شدة المرض أو معدل الوفيات. نحن نتابع مع الدول للحصول على المعلومات حول ما يحدث لكل حالة".وأوضح أنه لم يتم تسجيل حالات انتقال مستدامة للعدوى بين البشر إلا في ظروف معينة مثل سفينة "دياموند برنسيس"، مضيفًا: "تحدثت مع وزير الصحة الماليزي لمناقشة حالة السفينة فيستردام أيضًا.

وتابع: "تشير جميع العلامات أهمية استعداد جميع الدول لوصول فيروس كورونا إليها، ولعلاج المرض بعطف وكرامة، ولحماية العاملين في مجال الصحة ومنع انتقال العدوى".