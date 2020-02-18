رسمياً.. جيسوس يوقع عقود انضمامه لريال مدريد

وقع البرازيلي رينير جيسوس لاعب فلامنجو السابق، عقود انضمامه لريال مدريد حتى 2026، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وظهر جيسوس خلال القاعة الشرفية في ملعب "سانتياجو برنابيو"، لتوقيع العقود قبل تقديمه رسميًا للجماهير ووسائل الإعلام.



ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" فيديو يظهر فيه رينير وهو يوقع العقود في تواجد بيريز.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع جيسوس، خلال الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 30 مليون يورو، وسيشارك مع فريق الكاسيتا، في ظل صعوبة مشاركته مع الفريق الأول، لوجود 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.