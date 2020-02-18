وزير النقل يعلن شمول موظفين باستملاك العقارات السكنية

وقال لعيبي قي بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم حصول وزارة النقل على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على شمول موظفي الوزارة العاملين في مطار البصرة الدولي من تشكيلات وزارة النقل وشمول موظفي سلطة الطيران المدني المتقاعدين مؤخراً باستملاك العقارات السكنية اسوةً باقرانهم الموظفين".وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق بالاجماع على شمول موظفي الخطوط الجوية العراقية وموظفي الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العاملين في مطار البصرة الدولي في محافظة البصرة باستثنائهم من اجراءات قانون بيع وايجار اموال الدولة".

وأوضح لعيبي، أن "بيع القطع المفرزة من قطعة الارض المرقمة 7716/13م الطوبة والنخيلة والتي تبدا بالقيد 1/ايار 2018/مجلد 194 الى القيد 532/ايار 2018/مجلد 194 والبالغة عددها 518 قطعة سكنية على موظفي وزارة النقل المنتسبين الى الشركات المذكورة اعلاه وفقاً لاحكام المادة المرقمة 40 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل ممن تتوفر فيهم شروط التمليك وفقا للقانون".

