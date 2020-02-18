وزير النقل يعلن شمول موظفين باستملاك العقارات السكنية

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الثلاثاء، عن شمول موظفين باستملاك العقارات السكنية.
وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق بالاجماع على شمول موظفي الخطوط الجوية العراقية وموظفي الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العاملين في مطار البصرة الدولي في محافظة البصرة باستثنائهم من اجراءات قانون بيع وايجار اموال الدولة".
وأوضح لعيبي، أن "بيع القطع المفرزة من قطعة الارض المرقمة 7716/13م الطوبة والنخيلة والتي تبدا بالقيد 1/ايار 2018/مجلد 194 الى القيد 532/ايار 2018/مجلد 194 والبالغة عددها 518 قطعة سكنية على موظفي وزارة النقل المنتسبين الى الشركات المذكورة اعلاه وفقاً لاحكام المادة المرقمة 40 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل ممن تتوفر فيهم شروط التمليك وفقا للقانون".
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