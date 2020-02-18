اربيل يعبر الحدود في دوري الكرة الممتاز

وافتتح اربيل التسجيل أولا عن طريق بارزان شيرزاد في الدقيقة 18 ثم تعادل الحدود عن طريق حسين نجم في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، نجح اربيل في حسم اللقاء لصالحه بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق داركو ماركوفيتش.



وبهذا الفوز اصبح في رصيد اربيل 3 نقاط، بينما توقف رصيد الحدود من دون نقاط.