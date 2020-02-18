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اربيل يعبر الحدود في دوري الكرة الممتاز

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2020-02-18 | 16:37

اربيل يعبر الحدود في دوري الكرة الممتاز

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تغلب نادي اربيل على ضيفه الحدود 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسوا حريري ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وافتتح اربيل التسجيل أولا عن طريق بارزان شيرزاد في الدقيقة 18 ثم تعادل الحدود عن طريق حسين نجم في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، نجح اربيل في حسم اللقاء لصالحه بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 78 عن طريق داركو ماركوفيتش.


وبهذا الفوز اصبح في رصيد اربيل 3 نقاط، بينما توقف رصيد الحدود من دون نقاط.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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