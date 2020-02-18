رئيس "أرض الصومال" يعلن رفضه استقبال فرماجو

أعلن رئيس أرض الصومال، موسى بيحي عبدي، رفض استقبال الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، الذي يخطط لزيارة العاصمة هرغيسا.

وقال بيحي في خطاب، الثلاثاء، بجلسة مشتركة لبرلمان أرض الصومال بغرفتيه، إن "زيارتي إلى أديس أبابا جاءت تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكان الهدف الرئيسي منها تقديم طلب الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة إلى الاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "أبلغني رئيس الوزراء الإثيوبي أنني سألتقي بفرماجو وأنه يريد التوسط بين الجانبين ووافقت على ذلك".

ولفت إلى رغبة كل من السويد وجيبوتي في استئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال.

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وأشار رئيس أرض الصومال إلى أن فرماجو قدم اعتذارا علنيا في الـ13 من فبراير/شباط الجاري عن الفظائع التي ارتكبها النظام العسكري الصومالي في أواخر الثمانينيات بحق سكان أرض الصومال.

وكان سليمان محمود آدم رئيس مجلس الشيوخ في أرض الصومال أبلغ نواب المجلس، الأحد، أن رئيس الوزراء الإثيوبي طلب زيارة هرغيسا يرافقه الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، لكنهم لا يرحبون بفرماجو في هرغيسا.

وقلل آدم من أهمية الاعتذار الذي قدمه الرئيس الصومالي مؤخرا عن اعتداءات النظام العسكري الصومالي السابق على سكان أرض الصومال، موضحا أنه "قسم مسؤولية ما جرى بين الجلاد والضحية".

وأشار إلى أنه "لا تهمهم زيارة فرماجو وأن الذي يهمهم هو الحصول على الاعتراف بالاستقلال".

و"أرض الصومال" أو "صومالي لاند" هي دولة أعلنت استقلالها عن الصومال منذ 1960.