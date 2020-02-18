إيطاليا: استمرار إرسال الأسلحة إلي ليبيا يعقد أزمتها

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، إن إرسال أسلحة إلى ليبيا مازال مستمر بشكل مكثف حتى عقب مؤتمر برلين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك نُظم في نهاية اجتماع 2 + 2 بين وزارتي الخارجية والدفاع في إيطاليا وروسيا، أن استمرار دخول الأسلحة إلى ليبيا على الرغم من الحصار يعد مشكلة كبيرة للغاية ويعقد حل الأزمة الليبية.

وأوضح أن عدم الالتزام بحظر الأسلحة على ليبيا جعل الصراع مستمر، مطالبا بضرورة وقف دخول الأسلحة إلى ليبيا.



وأشار دي مايو إلي أن البعثة الأوروبية لمراقبة تنفيذ حظر السلاح على ليبيا ستقوم بمهام بحرية وجوية وبريةوستراقب الأجواء الليبية عبر الأقمار الصناعية، لافتاً إلى أن وجود سفن في البحر وجنود من تلك البعثة في الميدان سيسهل عملية المراقبة عبر القيام بدوريات علي الحدود.

ويبحث وزراء الخارجية والدفاع في روسيا وإيطاليا خلال اجتماع بصيغة "2+2" تستضيفه روما، اليوم الثلاثاء، الأزمة الليبية والسورية.





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كما يناقش الجانبان آخر تطورات المشهد السياسي الليبي.

وقال دي مايو إن موسكو تعتبر محاورًا مهمًا في النقاش حول الملف الليبي وبصفتها عضواً دائم بمجلس الأمن الدولي، معبراً عن أمله في أن تغتنم هذه الفرصة لدعم الطريق نحو السلام في ليبيا.

وتابع أن بلاده تدعم بقوة نتائج مؤتمر برلين والعملية التالية لها (مؤتمر ميونخ)، مشددا على ضرورة الحوار والدبلوماسية كحل أساسي للأزمة.

وأطلق المشاركون بالجلسة الخاصة بالأزمة الليبية في مؤتمر ميونخ للأمن، الأحد، لجنة متابعة دولية بشأن ليبيا.

ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على بدء مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، وجاء القرار عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.

ويأتي ذلك عقب رصد المجتمع الدولي للأسلحة التركية والمرتزقة السوريين الذين ترسلهم "تركيا" إلى المليشيات الداعمة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس ومصراتة.

وتصاعدات وتيرة الانتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد ضبط فرقاطتين قبالة سواحل طرابلس، كانتا تحملان أسلحة وعتادا عسكريا لنقلها للمليشيات الإرهابية في ليبيا.