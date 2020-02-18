"النواب" الليبي يحدد آلية اختيار لجنة "حوار جنيف"

أعلن مجلس النواب الليبي آلية اختيار اللجنة المشاركة في حوار جنيف، كما أعلن منطقة قصر بن غشير، جنوب طرابلس، منكوبة نظرا لتعرضها لعمليات قصف.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن المجلس استأنف جلسته الرسمية بمقره في مدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني إحميد حومة.

وأضاف أنه: "تم خلال الجلسة مناقشة آلية اختيار لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب في مؤتمر جنيف والحوار".

وأوضح أنه "تم اعتماد آلية اختيار لجنة جنيف لتتكون من 13 نائباً يتم اختيارها بالتزكية بمعدل نائب عن كل دائرة من جميع أنحاء ليبيا".

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وتابع بلحيق أنه: "تم خلال الجلسة اعتماد ممثلي 7 دوائر بعد أن تقدم نواب هذه الدوائر بتزكيات لممثلين عنهم".

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وأوضح أنه تم اعتماد النائب حمد البنداق عن الدائرة الأولى، والنائب بدر النحيب عن الدائرة الثالثة، والنائب حسن الزرقا عن الدائرة الخامسة، والنائب مصباح دومة عن الدائرة السادسة، أما النائب إحميد حومة فاُختير عن الدائرة السابعة، أما النائب علي محمد كشير عن الدائرة الثانية عشر والنائب عادل محفوظ عن الدائرة الثالثة عشر.

وأشار "بلحيق" إلى أن باقي الدوائر سوف تستكمل خلال اليومين المقبلين.





كما سيصدر البرلمان قرارا من رئاسة مجلس النواب مع وضع الضوابط التي سوف تنظم عمل هذه اللجنة في مقدمتها بألا تقوم باتخاذ أي قرار أو التوقيع على أي اتفاق ينتج عن حوار جنيف إلا بالعودة للمجلس.

ومن جانب آخر قال بلحيق إن "الجلسة أعلنت منطقة قصر بن غشير منكوبة نظراً لتعرضها لعمليات قصف وتهجير".

ومن جانبه، دعا مجلس النواب الليبي المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي لبناء دولة القانون والمؤسسات، مشددا على ضرورة وقوف الشعب ضد التدخلات الأجنبية.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على إحياء مهمة بحرية في البحر الأبيض المتوسط لفرض حظر على الأسلحة المدعومة دوليا إلى ليبيا.

وجاءت تلك الخطوة عقب رصد سفن تركية تحمل أسلحة وذخيرة إلى حكومة الوفاق المنتهي ولايتها في طرابلس، وإرسال مرتزقة وإرهابيين للقتال في صفوف قوات السراج.