بريطانيا "قلقة" إزاء أسلحة إيران للحوثيين

أعربت بريطانيا، الثلاثاء، عن قلقها إزاء تقارير عن إرسال إيران أسلحة متقدمة إلى المليشيات الإرهابية باليمن.

ذكرت ذلك مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، في جلسة خاصة بمجلس لمناقشة الوضع في اليمن.

بدورها، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن "فرض مليشيات الحوثي قيودا على المساعدات الإنسانية لا يضر إلا الشعب اليمني".

وأكدت كرافت أن إيران مستمرة بإرسال أسلحة متقدمة إلى مليشيات الحوثي بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، لافتة إلى أن مواصلة طهران نقل الأسلحة إلى مليشيات الحوثي في اليمن يُظهر نيتها لزعزعة استقرار المنطقة.

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كان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أكد أن التصعيد في اليمن تفاقم بعد أشهر من الهدوء الحذر.

وأكد جريفيث، عقب إحاطته أمام مجلس الأمن، التردد في سلك المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب، داعيا للمرة الأولى إلى تشكيل حكومة تشمل جميع اليمنيين.

وشدد على أنه لا بد لطرفي الأزمة اليمنية أن يظهرا الشجاعة اللازمة لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبا.

وفي السياق، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، إن أعمال الإغاثة في اليمن تواجه عراقيل عدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووجه "لوكوك" الشكر للسعودية والإمارات على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن.