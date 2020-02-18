شي يقول الصين يمكنها تحقيق النمو المستهدف في 2020 رغم كورونا

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الرئيس الصيني شي جين بينغ

نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء قوله إن الصين يمكنها أن تحقق النمو الاقتصادي المستهدف للعام 2020 رغم التأثير الذي أحدثه تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال شي إن الاقتصاد ما زال متينا مع بلوغ جهود السيطرة على تفشي الفيروس مرحلة حاسمة.