محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ستبدأ في 17 مارس

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رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلنت زارة العدل الاسرائيلية الثلاثاء أن محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المتهم بالفساد في عدد من القضايا ستبدأ في 17 آذار/مارس. وقالت وزارة العدل في بيان مقتضب "ستتم تلاوة لائحة الاتهام بحضور نتانياهو في 17 آذار/مارس المقبل" في المحكمة المركزية في القدس، وذلك بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية الحاسمة لرئيس الوزراء الذي يصارع من أجل بقائه السياسي.

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