انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يبدأ مباحثات مع اليابان بشأن تبادل بيانات ركاب الرحلات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الأوروبي

وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على بدء مفاوضات مع اليابان بشأن تبادل سجلات ركاب الرحلات الجوية، في محاولة لمواجهة الارهاب والجرائم الدولية الخطيرة الأخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر اتفاقا خاصا به خلال الأعوام الماضية لمشاركة ما يطلق عليه بيانات " سجلات اسماء الركاب" بين الدول الأعضاء، وعقد اتفاقات مماثلة مع الولايات المتحدة وأستراليا، ويقوم حاليا بوضع الصيغة النهائية لاتفاق مع كندا.

وقال وزير الداخلية الكرواتي دافور بوزينوفيتش، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي:" اليابان شريك مقرب في مكافحة الارهاب والجريمة الخطيرة".

يشار إلى أن هذه القضية كانت مثار جدل في الاتحاد الأوروبي، وعرقل البرلمان الأوروبي الاتفاق لعدة أعوام، حتى وقعت الهجمات الارهابية في باريس في تشرين ثان/نوفمبر 2015، تلتها هجمات أخرى في بروكسل بعد أربعة أشهر.

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وتشمل السجلات معلومات مثل أسماء الركاب وبيانات سفرهم وتفاصيل مقاعدهم وامتعتهم وسبل الدفع التي يستخدمونها. ويساعد هذا النظام أيضا في تعقب أنماط السفر المثيرة للجدل وتحديد المجرمين والارهابيين المحتملين.

ورحبت المفوضية الأوروبية، التي ستجري المفاوضات مع اليابان بشأن هذا الاتفاق، بقرار اليوم.

وكانت المفوضية اقترحت في أيلول/سبتمبر الماضي التوصل لمثل هذا الاتفاق مع طوكيو.