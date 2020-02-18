برلماني ألماني يثمن جهود الإمارات لإرساء أسس السلام في الخليج والشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

برلين أبو ظبي - الخليج 365

ثمن برلماني ألماني، الجهود المبذولة التي تقوم بها الإمارات لإرساء أسس السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط.



حيث أشاد سيبستيان ميونتسنمايار رئيس اللجنة الاتحادية للسياحة في مجلس النواب الألماني، الثلاثاء، بجهود الإمارات لإرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

جاء ذلك خلال استقبال زكي أنور نسيبة وزير الدولة الإماراتي لوفد برلماني ألماني برئاسة سيبستيان ميونتسنمايار بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بحضور عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية وحفصاء العلماء سفيرة الإمارات لدى برلين.

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وثمن رئيس الوفد الألماني دور الإمارات في مجال التسامح وتمكين المرأة والجهود المبذولة التي تقوم بها لإرساء أسس السلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

واستعرض زكي نسيبة دور الإمارات في إرساء قيم التسامح بين الشعوب بجميع أطيافها ومعتقداتها، مؤكدا أن الإمارات قائمة على أسس التسامح الذي يعتبر بحد ذاته القوة المجتمعية التي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الإمارات.

وأشار إلى أهمية توقيع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي خلال زيارتهما التاريخية للإمارات، موضحا أن تلك الوثيقة تم الترتيب لها مسبقا وبإجماع من قبل جميع الأديان والمذاهب الدينية.

حضر اللقاء من الجانب الألماني إرنست بيتر فيشر سفير ألمانيا لدى الإمارات وكل من الدكتور كلاوس بيتر شولتس وجابرييلا هيلير أوهم وباول ليريداروكيرستين فييرجي وليستان يوكزيل وريجنالد هانكي أعضاء اللجنة الاتحادية للسياحة.