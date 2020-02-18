تونس تكشف مخيما لعناصر إرهابية في مرتفعات القصرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

كشفت وزارة الداخلية التونسية عن مخيم لعناصر إرهابية في مرتفعات القصرين.

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وقالت الوزارة في بيان: "تمكنت المصلحة الجهوية المختصة بالقصرين أمس الإثنين 17 فبراير/شباط 2020 من كشف مخيم للعناصر الإرهابية بمرتفعات القصرين، حيث عثر على بعض الأدباش والمؤونة والملابس، إلى جانب معدات خاصة".

وأضافت أن ذلك "جاء بعد توفر معلومات حول رصد تحركات عناصر إرهابية، حيث تم التنسيق في الغرض مع القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين ووحدات الحرس والجيش الوطنيين".

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين إنه سيدعو لانتخابات مبكرة وسيحل البرلمان إذا فشلت الحكومة المقترحة في نيل ثقة البرلمان لإخراج البلاد مما وصفه بأنه "أسوأ أزمة منذ استقلالها" في 1956.

يأتي هذا بينما تواجه البلاد توترا سياسيا بعد أن رفضت حركة النهضة الإسلامية، وهي أكبر قوة في البرلمان، تركيبة حكومة رئيس الوزراء حكومة المكلف إلياس الفخفاخ.