حفتر: من الثوابت الوطنية إخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

طرابلس أنقرة - الخليج 365

أفاد قائد الجيش الليبي الوطني، المشير خليفة حفتر، بأن "من الثوابت الوطنية إخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي إلى ليبيا".



وأكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، تمسك الجيش بتحرير كامل الأراضي الليبية وطرد مرتزقة أردوغان.

وأوضح بيان صدر عن مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش الليبي، أن الثوابت الوطنية تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي إلى ليبيا.

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جاء ذلك خلال استقبال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر لسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مكتبه بمقر قيادة الجيش بالرجمة.

وناقش الطرفان ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، كما تحدث الطرفان عن دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي قد أكد، الجمعة، في كلمة عبر الهاتف للمتظاهرين بمدينة بنغازي ضد التدخل التركي، إنه ‏لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا.

وشدد حفتر على أنه سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار بمجرد أن يقوم الجيش الليبي بطرد المرتزقة والمليشيات الإرهابية من البلاد.