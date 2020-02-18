حفتر يعد بطرد مرتزقة أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

استقبل قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لبحث الأوضاع في البلاد، وأكد على تمسك الجيش بتحرير كامل الأراض الليبية وطرد مرتزقة أردوغان. وبحسب صحيفة "المرصد" الليبية، أفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة في بيان، أن الطرفين ناقشا ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، ودور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب، وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها. وأوضح البيان أن "الثوابت الوطنية تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي إلى ليبيا".

