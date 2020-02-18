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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني ينوي الترشح لرئاسة حزب ميركل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
يعتزم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتغن، الترشح لخلافة أنيغريت كرامب كارنباور في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل. وأعلن روتغن ذلك في تصريحات اليوم الثلاثاء، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية الأسبق للتحالف المسيحي، فريدريش ميرتس، ووزير الصحة الألماني، ينز شبان، من المرشحين المحتملين أيضاً لرئاسة الحزب. يُذكر أن كرامب كارنباور أعلنت أخيراً أنها لن تترشح للمستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2021، وتخليها عن رئاسة الحزب، بعد اختيار مرشح آخر، في أعقاب فضيحة تعاون حزبها في ولاية تورينغن مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي لانتخاب توماس كمريش رئيساً لحكومة الولاية.
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