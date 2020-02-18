مقتل وإصابة 5 جنود أوكرانيين في شرق البلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 قال الجيش الأوكراني في بيان إن جندياً قتل وأصيب 4 بنيران معادية في منطقة دونباس شرق البلاد، اليوم الثلاثاء. وفي وقت سابق اتهم الجيش القوات الروسية بمحاولة عبور الخطوط الأوكرانية، وإطلاق قذائف مورتر وقنابل وأسلحة رشاشة. وتسبب الصراع بين القوات الأوكرانية وقوات مدعومة من روسيا في شرق البلاد في مقتل أكثر من 13 ألفاً منذ 2014 رغم إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في 2015.





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