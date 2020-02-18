بسكم_تطبيع: حملة جديدة في قطر ضد التطبيع مع إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أبدى ناشطون قطريون سخطهم الشديد من استمرار فعاليات تطبيع مع إسرائيل في بلادهم وجاء ذلك بمناسبة احتضان العاصمة القطرية يوم الإثنين، مؤتمراً دولياً لحماية الطفل "ISPCAN"، بمشاركة طبية إسرائيلية ممثلة في فيريد ويندمان، التي دعتها اللجنة القائمة على المؤتمر. واستنكر ناشطون مشاركون في هاشتاغ "بسكم تطبيع"، دعوة طبيبة للحديث عن الأطفال، في وقت يواصل فيه الاحتلال الاسرائيلي، قتل الأطفال، وانتهاك حقوقهم. وقال مغردون إنها الحملة العاشرة تقريباً التي تُطلق في قطر، لرفض التطبيع ومظاهره مع إسرائيل، لكن حكومة بلادهم لا تتفاعل إيجابياً مع أي منها ولا تكترث للأمر. وغالباً ما تندد مجموعة "شباب قطر ضد التطبيع"، بالتطبيع مع إسرائيل، بأشكاله، خاصةً التطبيع الرياضي. وتقول المجموعة، إن "الموقف الشعبي في قطر رافض لأنواع التطبيع كافة مع الكيان المحتل الذي لا يزال يمارس أبشع الممارسات بشكل يومي تجاه أهلنا في فلسطين".

