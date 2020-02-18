إسرائيل تتوعد حركة حماس بـ "ربيع مؤلم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

قال وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس الإثنين، إن بلاده تعد "بديلاً عملياً سيؤدي إلى ربيع مؤلم لحركة حماس" إذا لم يكن هناك هدوء في جنوب إسرائيل، بسبب بالونات حارقة ومفخخة يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة. ووفقاً لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية قال بينيت في مقابلة إذاعية إن "نطاق نشاط حماس انخفض بشكل كبير، وأن إسرائيل كانت ترد على أي صاروخ أو بالون يُطلق عليها". وأضاف أن "الطريقة الخاطئة هي أن تُجر إسرائيل إلى جولة أخرى من القتال مع الفصائل الفلسطينية في غزة" مشيراً إلى أن إسرائيل أوقفت مجموعة من المزايا المُقدمة لحماس التي تُسيطر على القطاع، وأنها تعمل على استعادة المفقودين وجثامين جنودها المحتجزين في القطاع. وسبق لبينيت أن هدد قادة حماس بالاغتيال قائلاً، إن "سلوكهم الخارج عن القانون، يجعلنا قريبين من اتخاذ إجراءات قاتلة ضدهم"، وتابع أن "بلاده ستتخذ إجراء سيكون مختلفاً تماماً عن سابقيه، ولن يكون هناك أحد في مأمن، حماس أمام خيارين: إما أن تختار الحياة والازدهار الاقتصادي، وأما أن تختار الإرهاب ودفع ثمن باهظ".

