شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران: محاكمة الباحثين الفرنسيين الموقوفين في مارس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 تبدأ محاكمة الباحثين الفرنسيين الموقوفين في إيران فاريبا عادلخاه ورولان مارشال في 3 مارس(أذار) المقبل في طهران، حسب ما أعلن اليوم الثلاثاء محاميهما. وقال سعيد دهقان، إن "موعد المحاكمة حُدد أمس الإثنين في 13 اسفند "في التقويم الفارسي، الموافق 3 مارس(أذار) المقبل" في التاسعة صباحاً". ويشار إلى أن عادلخاه ملاحقة بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي الإيراني، فيما يتهم مارشال "بالتواطؤ للمساس بالأمن القومي".





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