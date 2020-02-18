العراق يُعزز حماية الحقول والمنشآت النفطية في البصرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى من التعزيزات الأمنية قرب الحقول النفطية في محافظة البصرة، 550 كيلومتراً، جنوب بغداد. وكانت قيادة العمليات أعلنت في وقت سابق اتخاذ إجراءات أمنية لحماية المنشأت النفطية، فضلاً عن تنفيذ الأوامر الصادرة للحد من النزاعات العشائرية بالمحافظة. وأوضحت القيادة أن" هذه الإجراءات سناقش في الفترة المقبلة مع الجهات ذات العلاقة والمديرين الأمنيين في الشركات النفطية، خاصةً أنها تقوي وتعزز الجوانب الأمنية للمنشأت النفطية". وتأتي التعزيزات الأمنية قرب الحقول والمنشآت النفطية في البصرة خشية قطع المتظاهرين الطرق وغلق هذه المنشآت احتجاجاً على رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم.
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