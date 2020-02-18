شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكم على روسيا بـ 50 مليار دولار تعويضاً في قضية يوكوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 ثبّتت محكمة استئناف هولندية اليوم الثلاثاء، حكماً على روسيا بدفع 50 مليار دولار تعويضاً للمساهمين السابقين في مجموعة يوكوس النفطية الروسية المنحلةت، في قرار أعلنت روسيا أنها ستطلب استئنافه. وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي إنها "قررت إبطال حكم سابق لصالح روسيا الاتحادية"، موضحة أن الحكم الذي صدر أساساً عن محكمة التحكيم الدائمة بمنح المساهمين السابقين تعويضاً بـ 50 مليار دولار صار نافذاً مرة أخرى، وفور صدور الحكم أعلنت موسكو، أنها ستتقدم بطلب لاستئنافه.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكم على روسيا بـ 50 مليار دولار تعويضاً في قضية يوكوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.