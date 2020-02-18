إفلاس الكشافة الأمريكية بعد دعاوى بالاعتداءات الجنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أكدت منظمة الكشافة الأمريكية اليوم الثلاثاء، تقدمها بطلب لحمايتها من الإفلاس، وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى خطوة وشيكة في هذا الاتجاه. وأعلنت عملاق الكشافة في بيان أن "المنظمة الوطنية تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، بموجب المادة 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، لتحقيق هدفين رئيسيين، تعويض الضحايا الذين تعرضوا للأذى أثناء القيام بأعمال كشافة ومواصلة تنفيذ مهمتها في المستقبل". وتواجه الكشافة الأمريكية المئات من دعاوى بالاعتداء الجنسي، ويُعتقد أن الآلاف من الأعضاء صغار السن تعرضوا للاعتداء أثناء أداء أعمال كشافة، وأضاف البيان أن "الكشافة الأمريكية تعتزم استخدام الإجراء الذي تنص عليه المادة 11 لإنشاء صندوق لتعويض الضحايا". وفي الوقت نفسه، فإن برامج الكشافة ستستمر ولعدة أعوام مقبلة، وأشارت منظمة الكشافة الوطنية إلى أن المجالس المحلية، التي تقدم البرمجة والدعم المالي والإداري لوحدات الكشافة في مناطقها، لم تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها، لأنها منفصلة قانوناً عن المنظمة الأم.

