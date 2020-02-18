شكرا لقرائتكم العراق.. تجميد أموال 84 شخص وكيان بتهمة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء جمّد أموال 84 شخصا وكيان بتهمة تمويل الإرهاب. وأضافت المعلومات أن قرار التجميد صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي.

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