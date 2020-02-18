شكرا لقرائتكم ترمب: لو لم أكن رئيساً لرفعت دعوى على الجميع في كل مكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، لإسقاط جميع القضايا المنبثقة عن تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، وأشار إلى أنه قد يرفع دعوى قضائية بهذا الخصوص.

قال ترمب في سلسلة تغريدات على "تويتر": "كل ما يتعلق بهذا التحقيق المخادع.. تشوبه عيوب وفي رأيي أنه يتعين إسقاطه".

وأضاف ترمب: "لو لم أكن رئيساً، لرفعت دعوى قضائية على الجميع في كل مكان.. وقد أفعل".

قضية ستون مستشار ترمب

وكان المستشار السياسي لترمب، الجمهوري روجر ستون، قد طالب الجمعة بإعادة محاكمته، بعد أيام على تسبب انتقاد الرئيس الأميركي للحكم المقترح بسجنه بغضب واسع حيال التأثير السياسي على المنظومة القضائية.

وقبل ستة أيام على الحكم المنتظر بحقه، قدّم ستون التماساً أمام محكمة واشنطن الاتحادية لمحاكمته من جديد بتهم الكذب على الكونغرس وترهيب الشهود.

وبما أن الالتماس كان مغلقاً، فلم يكن من الممكن معرفة المبررات التي طرحها ستون لمحاكمة جديدة.

لكن أنصار ستون اتهموا مؤخراً سيدة من أعضاء هيئة المحلفين بالانحياز ضده قبل بدء المحاكمة.

مستشار ترمب، روجر ستون (أرشيفية)

ترمب ينتقد وزارة العدل

وفي وقت سابق، كان ترمب قد قال في تغريدة مؤيّدة لمستشاره السياسي: "يبدو الآن أن الشخصية الأساسية في هيئة المحلفين في قضية روجر ستون منحازة بشكل كبير. وإضافةً إلى أمور أخرى، فلا يبدو الوضع جيداً بالنسبة لوزارة العدل".

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وطلبت القاضية في الملف أيمي برمان جاكسون من الطرفين تقديم ردودهما على الالتماس بحلول اليوم الثلاثاء.

وتم توقيف ستون، الذي كان ضمن فريق حملة ترمب الانتخابية في 2016، في كانون الثاني/يناير 2019 بتهم رفعها ضده المدعي الخاص آنذاك روبرت مولر كجزء من التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات.

واتُّهم ستون بالكذب في شهادة أدلى بها أمام الكونغرس بشأن الدور الذي لعبه كوسيط بين فريق ترمب و"ويكيليكس" التي نشرت سلسلة وثائق مقرصنة أحرجت منافسة الرئيس هيلاري كلينتون خلال السباق للوصول إلى البيت الأبيض.

وتمت إدانة ستون بجميع التهم السبعة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما من المقرر أن يصدر الحكم بحقّه في 20 شباط/فبراير.

عدم صدق رئيسة هيئة المحلفين

وأشار أنصار ستون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن رئيسة هيئة المحلفين توميكا هارت لم تكن صادقة في تصريحاتها بشأن الانحياز المشتبه ضد الجمهوريين عندما سألتها هيئة محلفين مختارة عن الأمر.

وكتب نجل الرئيس دونالد ترمب جونيور على "تويتر" الخميس أنه "على رئيسة هيئة المحلفين هذه أن تعامل بنفس الطريقة التي كان سيتم التعامل فيها مع أحد أنصار ترمب لو أنه أدلى بشهادة زور".

لكن محضر جلسة المحاكمة يظهر أن هارت قدّمت إجابات صريحة على الأسئلة بشأن ميولها السياسية ومعرفتها المسبقة بتحقيق مولر.

ولم يتضح إن كان محامو ستون على علم بمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت فيها ترمب بشدة، لكنها قالت لهم إنه بإمكانها إصدار حكم في قضية ستون بشكل منفتح.

وأوصى المدعون الاثنين بسجن ستون لمدة تبلغ بين سبع وتسع سنوات، مشيرين إلى أنه هدد أحد الشهود في القضية وهدد القاضية ضمنياً كذلك.