ترند |4 صفعات على وجه محمد رمضان.. والحبس والغرامة في انتظار حسن شاكوش..وانهيار جديد للدولار.. وطقس سيئ الأربعاء

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد منعه من الغناء.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد ’’حسن شاكوش‘‘.. وننشر العقوبة المنتظرة، و’’نمبر وان يترنح‘‘.. 4 صفعات على وجه محمد رمضان، وتراجع جديد للدولار.. العملة الأمريكية تسجل أقل سعر منذ 3 سنوات، ومتوسطة الشدة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة القادمة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد منعه من الغناء.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد ’’حسن شاكوش‘‘.. وننشر العقوبة المنتظرة

بعد قرار نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء، تقدم عدد من المحامين، الثلاثاء، بلاغ للنائب العام حمل رقم 10066 عرائض النائب العام، للمطالبة بالتحقيق الفورى فى الجرائم التى ارتكبها المطرب حسن شاكوش (صاحب أغنية بنت الجيران).

وبحسب "اليوم السابع"، ذكر البلاغ أن المشكو فى حقه قد خالف القانون مما يوجب عقابه وفقا للمواد 178؛ 278 من قانون العقوبات، وكذلك المواد 1؛ 14 من القانون 10 لسنه 1961 والمادتين 3 ؛6 من القانون 63 لسنه 1976 الخاص بحظر الخمور، وذلك لدعوته عن الخمور داخل أغنيته (بنت الجيران) وتحريص الشباب على تعاطى المخدرات والتحريض على الفجور.

وشرح البلاغ، أنه بتاريخ 14 / 2 / 2020 قام المشكو فى حقه مع شخص آخر (مطرب شعبى) بالظهور فى الحفل الذى أقيم بإستاد القاهرة الدولى بمناسبة عيد الحب وأمام آلاف الحاضرين بالغناء والصياح والتلفظ بكلمات مسيئة داخل الأغنية تخالف القيم المجتمعية وتنافى الآداب العامة وتسئ لسمعة البلاد (حيث تظهر للمجتمع الدولى أن شباب مصر معتادى شرب مخدر الحشيش) وقيامه بتحريض الشباب بشكل علنى على ارتكاب جريمة تعاطى المخدرات.

وقام المشكو فى حقه بغناء أغنية تحمل اسم (بنت الجيران) وفى إحدى مقاطع الأغنية يقول " تسيبينى أكره حياتى وسنينى اتوه ومش حالاقينى أشرب خمور وحشيش"، ويطلب من الجمهور الحاضر ترديد ذلك المقطع في مشهد مهين للشعب المصرى (وتشوية لصورة شباب مصر)، فالفعل الذى أقدم عليه المشكو فى حقه يعد إهانة لكل أفراد الشعب المصرى، ويسيئ لاسم مصر.

العقوبة المتوقعة

ينص قانون العقوبات فى المادة 178 على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلف جنيه ولا تزيد على عشرة آلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة".

ويبدو أن الأغنية التي ساهمت بشكل كبير في نجاح أصحابها وشهرتهم العالمية والعربية، وتحقيقهم أرباح مالية وصلت لأكثر من 54 مليون جنيه، قد تكون هي المسمار الأول في نعش، أغاني المهرجانات.

بعد أقل من أسبوع على نجاح الأغنية قدم الثنائي عمر كمال، وحسن شاكوش فقرة غنائية في حفل استاد القاهرة، بدأت بأغنية بنت الجيران، ولكن الموضوع تحول من نجاح إلى سخط من قبل الجمهور بعد ترديد" الخمور والحشيش" داخل استاد القاهرة بتاريخه الكبير.

على الفور قرر الفنان هاني شاكرنقيب المهن الموسيقية، منع مطربي المهرجانات، من بيهم أصحاب "بنت الجيران" من الغناء نهائيا، بعد الاسفاف والتدني في كلمات وأداء الأغاني.

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’’نمبر وان يترنح‘‘.. 4 صفعات على وجه محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان الكثير من الجدل والغضب في الفترة الأخيرة، بعد دخوله في أكثر من أزمة، بداية من تسببه في إيقاف الطيار أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة، مرورا بإلغاء فقرته في السوبر المصري بالإمارات، كما صدر قرار من نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء، وصولا إلى افتعاله مشكلة مع صاحب «كبدة البرنس» بعدما قام بتصوير فيديو كليب داخل المطعم «بدون إذنه»، مما دفع ناصر البرنس لتهديده برفع دعوى قضائية ضده.

الصفعة الأولى

في البداية تعرض رمضان، لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية، على خلفية موقفه الأخير مع الطيار الذي تسبب في إيقافه عن العمل، وسخريته منه، وتشويه صورته أمام الرأي العام.

تفاصيل الأزمة

تعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

بعد ذلك قررت وزارة الطيران المدني، إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

أول ظهور للطيار

من جانبه ظهر الطيار الموقوف مدى الحياة في مقطع فيديو، يكشف تفاصيل الواقعة، وعدم اهتمام رمضان بما حدث له.

وأوضح الطيار أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه اضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تنسى الأزمة، خاصة أنّه لم يجد حل بشكل ودي، كذلك تطرق للحديث عن أزمة مساعده الذي سحبت رخصته ولم يكن له أي ذنب.

رمضان يرد

ورد محمد رمضان، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على ما نشره الطيار قائلا: "كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلى عنه، أول إمبارح أنا كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى".

وتابع: "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير شركة روتانا وقولته يتواصل مع الكابتن أشرف ويقوله محمد رمضان، ومنتظر السي في عشان يكلم شركة إماراتية وإن شاء الله تستلم شغلك فيها، وكان رده لأه مش هيبعت السي في علشان رخصته مسحوبة ومش هينفع يشتغل في مكان آخر"، وأنه طلب منه مبلغ 9 مليون جنية ونصف على اعتبار أنها مكافأة نهاية الخدمة إضافة للمعاش.

الطيار ينفي ادعاءات رمضان

وتلقى رمضان هجوما حادا، مما دفعه لمسح الفيديو من على صفحته، بعد فترة قصيرة، عقب خروج الطيار أشرف أبو اليسر في فيديو جديد، لينفي ما قاله الفنان بأنه طلب منه 9 ملايين ونصف المليون جنيه، تعويضا عن أزمة صورة الكابينة التي أوقفته عن عمله.

رمضان يسخر من إيقاف الطيار

واستمر رمضان في استفزاز المتابعين للقضية، إذ نشر مقطعا جديدا قال فيه وهو يرقد على سرير بمستشفى، فيما يبدو أنه مشهد تمثيلي، إن "الطبيب الذي قام بتصويري تم إيقافه عن العمل مدى الحياة"، في سخرية لواقعة إيقاف الطيار.

حملة مقاطعة رمضان

وأطلق عددا من رواد موقع تويتر هاشتاج قاطعوا محمد رمضان ليتصدر موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر في مصر .

وجاءت مشاركة الرواد في الهاشتاج معبرة عن حالة غضب من الفنان بسبب أزمة الطيار الذي تم سحب رخصته بعد قيام رمضان بالتصوير في كابينة قيادة طائرة.

بلاغ من الطيار ضد رمضان

وفي سياق متصل، تقدم الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" ببلاغ جديد للنائب العام يتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه.

وقال البلاغ الذى حمل رقم 10053عرائض النائب العام، أن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 مليون ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أجلت الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمى، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان والتى يطالب فيها بتعويض موكله بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، جراء قيام الفنان محمد رمضان بنشر صور له داخل قمرة الطائرة التى يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، مما عرضه لوقف مزاولة المهنة مدى الحياة، لجلسة الأربعاء 26 فبراير لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة مع موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش فى المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

الصفعة الثانية

أما الصفعة الثانية لـ"نمبر وان"، كانت إلغاء فقرته في حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد نبيل السويسي، منظم الحفلات والمشرف على تقديم فقرة الفنان، في تصريحات لمصراوي، إلغاء الفقرة لظروف خارجة عن إرادة الجميع، بحسب وصفه.

وكشفت تقارير إعلامية أن السبب الرئيسي في إلغاء فقرة رمضان، يعود إلى حالة الغضب الجماهيري الذي يواجهها النجم، خلال الأيام الماضية بعد أزمة الطيار.

الصفعة الثالثة

أما الصفعة الثالثة، فقد جاءت من نقابة المهن الموسيقية، حيث قرر هاني شاكر منعه من الغناء في مصر، وذلك لمخالفته تعليمات النقيب بعدم خلع ملابسه في الحفلات.

الصفعة الرابعة

لم تقف الأزمات التي ضرب الفنان عند هذا الحد، بل امتدت لتصل إلى ناصر البرنس صاحب أشهر مطعم في مصر.

كشف رمضان البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس" الشهير، عن قيام محمد رمضان بتصوير فيديو كليب جديد له داخل المحل بدون أخذ تصريح أو إذن منه.

ونشر البرنس، عبر قناته على موقع "يوتيوب" وحساب المطعم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح الثلاثاء، فيديو ليشرح فيه تفاصيل الواقعة.

وقال البرنس في الفيديو إنه تلقى إخطاراً من العاملين بالمطعم بأن الفنان محمد رمضان في طريقه إلى المطعم، ليوجه بالترحيب به ومنحه 20 منضدة، ظناً منه أنه سيأتي لتناول وجبة كبدة فقط.

وأضاف البرنس أنه أعرب عن استغرابه بعدما فوجيء بوجود 7 - 8 كاميرات كبيرة في المطعم، ليقرر الاتصال بمدير أعماله عن سبب وجود الكاميرات.

وقال البرنس إنه سأل مدير أعمال محمد رمضان قائلاً: "انتوا بتعملوا فيديو كليب أو إعلان أو مشهد من مسلسل البرنس الجديد"، ليرد عليه الأخير قائلاً: "متتكلمش في الموضوع عشان متزعلش مني."

واستنكر البرنس رد مدير أعمال "نمبر وان"، حيث قال له: انتوا جايين تصورا الناس بالعافية وجايين تاخدوا المحل من غير ما تستاذنوا من أصحابه".

وهدد برفع دعوى قضائية بسب تلك الواقعة، مؤكداً "أنه لن يترك حقه".

ووجه البرنس حديثه لمحمد رمضان قائلاً: "انت نجم أه بس ماتجيبش ناس تهددنا وماتهددش الناس".

وخلال الفيديو، عرض البرنس مجموعة من اللقطات التي تظهر "نمبر وان" داخل المطعم، بالاضافة الى لقطات أثناء تواجده خارجه وسط العشرات من محبيه.

وأظهر الفيديو قيام عدد من الاشخاص التابعين لرمضان وهم يصدون اعتراض العاملين بالمطعم على قيامه بتصوير فيديو كليب بدون تصريح او استئذان من صاحب المطعم الشهير.

كما أظهر الفيديو محمد رمضان وهو يوجه أنظاره إلى إحدى الكاميرات المسلّطة عليه وهو يقوم بالغناء والرقص وسط محبيه، في تحدي صريح لقرار نقيب الموسيقيين بمنعه من الغناء في مصر.

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تراجع جديد للدولار.. العملة الأمريكية تسجل أقل سعر منذ 3 سنوات

واصل الدولار الأمريكي، تراجعه أمام الجنيه المصري، في تعاملات، الثلاثاء 18 فبراير، مسجلا أدنى مستوى له منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وتراجع الدولار بمقدار 3 قروش، وسط توقعات باستمرار انخفاضه.

وسجلت العملة الأمريكية، الثلاثاء، في البنك المركزي أقل سعر للشراء بـ15,56 جنيها، وأقل سعر للبيع في التجاري الدولي CIB بـ 15٫66 جنيها.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، وفقا لآخر تحديثات موقع الدولار لايف:

البنك المركزي المصري

١٥٫٥٦٢٩ جم شراء

١٥٫٦٨٩ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٦٢ جم شراء

١٥٫٧٢ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٦ جم شراء

١٥٫٧ جم بيع

بنك عودة

١٥٫٥٨ جم شراء

١٥٫٦٨ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٥٫٥٨ جم شراء

١٥٫٦٨ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٥٨ جم شراء

١٥٫٦٨ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٥٨ جم شراء

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١٥٫٦٨ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٥٫٥٨ جم شراء

١٥٫٦٨ جم بيع

كريدي أجريكول

١٥٫٥٨ جم شراء

١٥٫٦٨ جم بيع

بنك مصر

١٥٫٥٨ جم شراء

١٥٫٦٨ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٥٧ جم شراء

١٥٫٦٧ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٥٧ جم شراء

١٥٫٦٧ جم بيع

المصرف المتحد

١٥٫٥٦ جم شراء

١٥٫٦٦ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٥٦ جم شراء

١٥٫٦٦ جم بيع

توقعات بوصول الدولار لـ14 جنيها

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، استمرار تراجع الدولار، على أن يسجل خلال العام الجاري، ما بين ١٤ و١٥ جنيهًا.

وكشف عبدالعال في تصريحات لصحيغة "الدستور" سبب تراجع العملة الخضراء، قائلا: "العام الماضى ٢٠١٩ شهد تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥.٦٪، وتراجع عجز الموازنة إلى ٨.٢٪، من الناتج المحلى، وانخفض مستوى الدين المحلى إلى ٩٠٪، وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ٤٥ مليار دولار بسبب زيادة التدفقات النقدية، وهى كلها أسباب تؤدى إلى تراجع سعر الدولار".

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفى، أحمد شوقي، إن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ١٥ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٠.

وأشار الخبير إلى أن التدفقات النقدية الواردة من الدولار «الصادرات البترولية والغاز الطبيعى وغيرها» بلغت ٢٨٫٤٩ مليار دولار أمريكى للعام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، مقارنة بـ٢٥٫٨٢ مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها ٢٫٦٧ مليار دولار، بنسبة ١٠٪، وقد بلغت حصيلة الصادرات من الدولار ٢١٫٧٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، ويعد ذلك أحد أهم أسباب تراجع العملة الأمريكية.

أسباب تراجع الدولار

يأتي تراجع الدولار بسبب زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.

وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي سبب تراجع سعر الدولار المفاجئ أمام الجنيه، قائلا في تصريحات لـ"مصراوي" إن تراجع سعر الدولار ؛ نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وبحسب المصدر فإنه "نتيجة للتطورات الإيجابية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

كما كشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن أن الصناديق الدولية استثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن تلك الأرقام جاءت نتيجة للتطورات الإيجابية في الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، حيث بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصرية اليوم أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.

تحسن الأوضاع النقدية

وأضافت المصادر، أن تلك الأرقام تأتي معبرة عن تحسن الأوضاع النقدية والمالية في السوق المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، في إطار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية.

ويأتي ذلك في إطار تحسن موارد النقد الأجنبي بعد الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي أصبح من خلاله تداول العملة الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة ومن بينها الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية وسوق الأسهم.

ولفت إلى أن ما قام به البنك المركزي المصري من نجاح كبير في تحقيق الاتزان والاستقرار النقدي داخل السوق المحلية والقضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، أسهم في تأهب السوق المحلية لجذب استثمارات الأجانب، لافتا إلى أن حركة سعر الصرف حاليا تترجم تحسن موارد النقد الأجنبي بعد التعويم.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

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متوسطة الشدة.. ’’التنبؤ بالفيضان‘‘ يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة القادمة

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن المناطق المعرضة لسقوط أمطار، خلال الـ72 ساعة القادمة.

وقال المركز في بيان له على صفحته بالفيس بوك، إن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة، الثلاثاء، على السواحل الشمالية وتقل شدتها على سيناء وخليج السويس ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وقد تصل شمال الصعيد.

أما يوم الأربعاء، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة، على السواحل الشمالية الشرقية وتقل شدتها على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس وبعض محافظات الوجه البحري، وقد تصل القاهرة وشمال الصعيد.

وبالنسبة للخميس، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، على أقصى السواحل الشمالية الشرقية.

وفي سياق متصل، طالب مركز التنبؤ بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.

تفاصيل طقس الأربعاء

وكانت هيئة الأرصاد، قد توقعت أن يشهد الأربعاء طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى و الوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا بارد انهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على جنوب سيناء والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13

موجة سيئة جديدة

وكانت هيئة الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة عدم استقرار جديدة تستمر حتى الأربعاء، يتخللها انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارا من السبت، حيث تسقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وأضافت الأرصاد، أنه اعتبارا من الأحد تزيد كمية الأمطار لتكون من متوسطة الشدة لغزيرة وتمتد إلى مناطق من سيناء ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر ويستمر ذلك حتى يوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة أنه سيصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 ل 4 درجات لتعود لأقل من معدلاتها الطبيعية، كما تنشط الرياح يوم الأحد على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الاحمر والمتوسط.

وعن القاهرة الكبرى فيتوقع خلال هذه الفترة، اعتبارا من الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات وتسقط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة ويستمر ذلك حتى الأربعاء المقبل وتنشط الرياح يوم الأحد مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

وناشدت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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