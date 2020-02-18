عريقات يدعو دول أوروبية الى الانسحاب من العمل في المستوطنات الاستعمارية

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​، "عدة دول أوروبية وشركات أميركية، و​تايلاند​، إلى الانسحاب فورا من العمل في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية". إضغط للمزيد

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