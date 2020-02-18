عريقات يدعو دول أوروبية الى الانسحاب من العمل في المستوطنات الاستعمارية

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، "عدة دول أوروبية وشركات أميركية، وتايلاند، إلى الانسحاب فورا من العمل في المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".
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