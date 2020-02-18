أعلنت السفارة الروسية في اليابان، أنه "حسب البيانات الموجودة لدينا، تم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا الجديد لدى زوج المرأة الروسية التي يشتبه بإصابتها بـ"كوفيد-19" اعتبارا من 17 شباط الحالي، والرجل حاليا في منشأة طبية متخصصة في محافظة آيتشي، ولا يشعر المريض بأعراض الإصابة، ونُقلت زوجته نظرا لخطرالعدوى، إلى أحد مستشفيات محافظة كاناغاوا".
هذا ويوجد 3700 راكب وأفراد الطاقم على متن السفينة المحتجزة في ميناء يوكوهاما جنوب طوكيو، بينهم 24 مواطنا روسيا، واكتشف المسعفون نتيجة للاختبارات على متن السفينة، 542 إصابة، من بينهم 254 شخصًا لا تظهر عليهم الأعراض.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة روسيا باليابان: إصابة روسي بالكورونا على متن السفينة المنكوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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