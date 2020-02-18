سفارة روسيا باليابان: إصابة روسي بالكورونا على متن السفينة المنكوبة

أعلنت ​السفارة الروسية​ في ​اليابان​، أنه "حسب البيانات الموجودة لدينا، تم تشخيص الإصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد لدى زوج ​المرأة​ الروسية التي يشتبه بإصابتها بـ"كوفيد-19" اعتبارا من 17 شباط الحالي، والرجل حاليا في منشأة طبية متخصصة في محافظة آيتشي، ولا يشعر المريض بأعراض الإصابة، ونُقلت زوجته نظرا لخطرالعدوى، إلى أحد ​مستشفيات​ محافظة كاناغاوا".

هذا ويوجد 3700 راكب وأفراد الطاقم على متن ​السفينة​ المحتجزة في ميناء يوكوهاما جنوب ​طوكيو​، بينهم 24 مواطنا ​روسيا​، واكتشف المسعفون نتيجة للاختبارات على متن السفينة، 542 إصابة، من بينهم 254 شخصًا لا تظهر عليهم الأعراض.