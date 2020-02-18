لوكوك: الأعمال الإنسانية باليمن تمر بفترة صعبة بسبب تصاعد الأعمال القتالية

رأى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ​مارك لوكوك​ في كلمة له خلال جلسة ل​مجلس الامن​ حول الوضع في ​اليمن​ أن " الأعمال الإنسانية تمر بفترة صعبة بسبب تصاعد الأعمال القتالية​​​​​​​"، لافتا إلى ان "قصف مستشفيين في مأرب تسبب في حرمان نحو 15 ألف مواطن من الرعاية الصحية".

وأكد انه "هناك مشاكل خطيرة تعيق المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين​​​​​​​​​​​​​​، فهم يتدخلون في أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطقهم​​​​​​​".

وشكر لوكوك ​السعودية​ على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن​​​​​​​، لافتا إلى ان " السعودية قدمت الدعم لحماية ​الاقتصاد​ اليمني من الانهيار".