لوكوك: الأعمال الإنسانية باليمن تمر بفترة صعبة بسبب تصاعد الأعمال القتالية

رأى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في كلمة له خلال جلسة لمجلس الامن حول الوضع في اليمن أن " الأعمال الإنسانية تمر بفترة صعبة بسبب تصاعد الأعمال القتالية"، لافتا إلى ان "قصف مستشفيين في مأرب تسبب في حرمان نحو 15 ألف مواطن من الرعاية الصحية".
وأكد انه "هناك مشاكل خطيرة تعيق المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، فهم يتدخلون في أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطقهم".
وشكر لوكوك السعودية على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن، لافتا إلى ان " السعودية قدمت الدعم لحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار".
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