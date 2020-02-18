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السلطات الكويتية تحظر استيراد الدواجن من السعودية بسبب إنفلونزا الطيور

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أعلنت الهيئة العامة للزراعة و​الثروة السمكية​ الكويتية ، حظر جميع أنواع ​الطيور​ الحية والبيض والصيصان من ​​ مؤقتا من ​المملكة العربية السعودية​ مؤقتا، وذلك نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنن "هذا الإجراء يأتي من قبل الهيئة نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور".

وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أعلنت في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.

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