أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الكويتية ، حظر جميع أنواع الطيور الحية والبيض والصيصان من السعودية مؤقتا من المملكة العربية السعودية مؤقتا، وذلك نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.
وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنن "هذا الإجراء يأتي من قبل الهيئة نظرا لانتشار مرض إنفلونزا الطيور".
وكانت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أعلنت في وقت سابق، أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الكويتية تحظر استيراد الدواجن من السعودية بسبب إنفلونزا الطيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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