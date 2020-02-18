الدفاع الايطالية: لزيادة تعاون الناتو مع روسي

أعلن وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو غويريني، انه أخبر وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ أن "مشروع ​الناتو​ الأوروبي هو أساس هيكلنا الأمني، ونحن أيضًا على ثقة تامة بضرورة تطوير حوار فعال وواضح وملموس مع الجهات الفاعلة الرئيسية على الساحة الدولية، حتى يتم احترام المصالح الاستراتيجية لبلدنا"، موضحاً ان "​موسكو​ تعد أحد المشاركين الرئيسيين في هذا الحوار، ومن المستحيل عدم مراعاة دور موسكو في هذا الاتجاه".

هذا وبعد انقطاع دام سبع سنوات تقريبا منذ آب 2013 بحث وزراء خارجية ودفاع ​روسيا​ وإيطاليا في صيغة "2+2" في روما قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي مثل الحد من التسلح والعلاقات الروسية مع ​حلف شمال الأطلسي​ والملفين الليبي والسوري، وتعمل الصيغة منذ عام 2009.