المبعوث الأممي إلى اليمن: لوجوب وجود حكومة شاملة في اليمن

أكد المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ أنه "لا يمكن ضمان تحقيق ​السلام​ في اليمن في ظل التصعيد"، لافتا الى أنه "بالرغم من الوضع العسكري السيئ في اليمن إلا أن الأطراف أحرزت تقدما ملموسا بشأن تقديم المساعدات، ويمكن تحقيق السلام فياليمن بتنازلات أو تسوية سياسية بين الأطراف المتناحرة بوساطة الأمم المتحدة، مع وجوب وجود حكومة شاملة وعملية سياسية حقيقية في اليمن".

واعتبر غريفيث، في جلسة لمجلس الأمن لبحث الوضع في اليمن، أن "التصعيد في اليمن تفاقم بعد أشهر من الهدوء الحذر، والأزمة في اليمن لا يمكن أن تحل عسكريا وحان الوقت لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية"، مشيدابالتزام أطراف النزاع فياليمنبشأن تبادل الأسرى".

يذكر انه تعقد اليوم جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، وذلك بناء على طلب تقدمت به المندوبة البريطانية الدائمة، كارين بيرس.