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وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيرته النروجية في الرياض

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استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزيرة خارجية ​النرويج​ ايني إريكسون، التي وصلت إلى ​المملكة العربية ​ في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراھنة، والقضايا ذات الاھتمام المشترك.

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