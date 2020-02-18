وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيرته النروجية في الرياض

استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزيرة خارجية ​النرويج​ ايني إريكسون، التي وصلت إلى ​المملكة العربية السعودية​ في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراھنة، والقضايا ذات الاھتمام المشترك.