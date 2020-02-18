وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيرته النروجية في الرياض

استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، التي وصلت إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراھنة، والقضايا ذات الاھتمام المشترك.
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