السلطات الإيرانية تكشف عن صفقة تبادل سجينين مع السلطات الألمانية

أعلن المتحدث باسم ​السلطة​ القضائية في ​إيران​ غلام حسين إسماعيلي، عن نجاح عملية تبادل سجينين بين ​الجمهورية​ الإسلامية و​ألمانيا​، وأنه "كان معتقلا في ألمانيا بأمر من ​الولايات المتحدة​ بتهمة الالتفاف على ​العقوبات الأميركية​، مقابل العفو عن مواطن ألماني كان قد حكم عليه في إيران ب​السجن​ ثلاثة أعوام بعد إدانته بتصوير أماكن عسكرية في البلاد".

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وأشار في تصريح صحفي إلى أن "​السلطات الألمانية​ كانت بصدد تسليم المواطن الإيراني إلى الولايات المتحدة، لكن أن المفاوضات مع ​برلين​ منعت ذلك عن طريق تبادله بالمعتقل الألماني".

وكانت ​الخارجية الإيرانية​ كشفت أمس، أن المواطن الإيراني أحمد خليلي عاد إلى ​طهران​ برفقة وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​، الذي كان يشارك في ​مؤتمر​ ​ميونخ​ للأمن.