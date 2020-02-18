السلطات الإيرانية تكشف عن صفقة تبادل سجينين مع السلطات الألمانية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، عن نجاح عملية تبادل سجينين بين الجمهورية الإسلامية وألمانيا، وأنه "كان معتقلا في ألمانيا بأمر من الولايات المتحدة بتهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية، مقابل العفو عن مواطن ألماني كان قد حكم عليه في إيران بالسجن ثلاثة أعوام بعد إدانته بتصوير أماكن عسكرية في البلاد".
وأشار في تصريح صحفي إلى أن "السلطات الألمانية كانت بصدد تسليم المواطن الإيراني إلى الولايات المتحدة، لكن أن المفاوضات مع برلين منعت ذلك عن طريق تبادله بالمعتقل الألماني".
وكانت الخارجية الإيرانية كشفت أمس، أن المواطن الإيراني أحمد خليلي عاد إلى طهران برفقة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي كان يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن.
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