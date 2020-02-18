لافروف:يهمنا اتفاق الأفرقاء الليبية على خطوات عملية لحل الأزمة

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى أنه "على المجتمع الدولي الاستجابة للأوضاع على أرض سوريا والبدء بالمساعدة في حل مشاكلها الإنسانية"، لافتا الى "أننا متفقون على أن حل الصراع العربي الإسرائيلي يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية، ومن الأولويات في سوريا اليوم القضاء على بؤر الإرهاب المتبقية وخلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين".
وشدد لافروف، بعد لقائه نظيره الايطاليلويجي دي مايو، على أهمية "اتفاق الأفرقاء الليبية على خطوات عملية لحل الأزمة".
وبدوره أكد دي مايوعلىأنه "يجب حل الأزمة الليبية سلميا وروسيا شريك في حلها".
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