لافروف:يهمنا اتفاق الأفرقاء الليبية على خطوات عملية لحل الأزمة

أشار وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ الى أنه "على ​المجتمع الدولي​ الاستجابة للأوضاع على أرض ​سوريا​ والبدء بالمساعدة في حل مشاكلها الإنسانية"، لافتا الى "أننا متفقون على أن حل الصراع العربي الإسرائيلي يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية، ومن الأولويات في سوريا اليوم القضاء على بؤر ​الإرهاب​ المتبقية وخلق ظروف مواتية لعودة ​اللاجئين​".

وشدد لافروف، بعد لقائه نظيره الايطاليلويجي دي مايو، على أهمية "اتفاق الأفرقاء الليبية على خطوات عملية لحل ​الأزمة​".

وبدوره أكد دي مايوعلىأنه "يجب حل الأزمة الليبية سلميا و​روسيا​ شريك في حلها".