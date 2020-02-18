مجلس الوزراء السعودي:أعمال الحوثيين الاستفزازية تعيق الدعم الإنساني لليمن

أعلنت وكالة "واس"، أن "​مجلس الوزراء السعودي​ اجتمع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز وأكد دعم السعويدية للشعب ​اليمن​ي واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له"، لافتتا الى أن "المجلس اعتبر أن ما تقوم به جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين)، من ممارسات ونشاطات "استفزازية" تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة وستؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن".

وأفادت الوكالة أن "المجلس بحث ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونخ للأمن حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والشأن الإيراني بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكا مستهترا يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي".

وأشارت الى أن "المجلس وافق على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، كما وافق على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، وتطرق إلى تحضيرات المملكة لاستضافة قمة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي، في نيسان المقبل.