لافروف: نتفق وإيطاليا على ضرورة تسوية النزاع الليبي عبر حوار دولي واسع

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، أن البعثة ​الجديدة​ التي يعتزم ​الاتحاد الأوروبي​ إطلاقها لمراقبة الحظر على توريد ​السلاح​ إلى ​ليبيا​، يجب أن تحظى بموافقة ​مجلس الأمن الدولي​.

وخلال تصريح له بعد المؤتمر الصحفي المشترك بختام البماحثات الروسية – الإيطالية، شدد لافروف "على ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس الأمن الدولي وعدم اتخاذ خطوات يمكن اعتبارها انتهاكا لحرمة وصلاحيات هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة في مجال دعم الأمن الدولي".

وأشار إلى أن "​روسيا​ تنتظر من ​إيطاليا​ أن تزودها بمعلومات أكثر تفصيلا حول الخطة الأوروبية لتشكيل بعثة مراقبة حظر السلاح على ليبيا، خاصة فيما يتعلق بنية ​بروكسل​ إشراك قوات بحرية وجوية، وحتى برية تابعة لدول الاتحاد الأوروبي في هذه المهمة، وعندما يتعلق الأمر بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، ينبغي تنسيق آليات تنفيذ قرارات كبعثة المراقبة الأوروبية مع المجلس".